Oscar de León y lo Mejor de su Salsa

Los zapatos de tacón, los vestidos, los sacos, todo signo de elegancia quedó de lado, gracias al concierto de Oscar de León en el Auditorio Nacional. Lo glamoroso no importó, pues desde el primer sonido de los timbales o las congas, acompañados del sonido de trompetas agudas, despeinó a los asistentes, que disfrutaron bailando sobre una alfombra que no está acostumbrada a las vueltas presurosas pero rítmicas de la salsa.

La tradición es en pareja, el hombre guiando a la mujer, pero también hubo quien disfrutó mujer con mujer, o hombre con hombre, y hasta quienes disfrutaron, con todo y giros incluidos, bailando solos desde su lugar. Pero, aunque los impulsos dancísticos se apoderaron del público con la voz del venezolano, la elegancia no se perdió, pues está permaneció latente con la armonía de los cuerpos bailando, saltando, girando y con el movimiento de codos.

Hablando de elegancia; la del cantante, que portó un traje completo en color negro, con lentejuelas doradas a la altura de los hombros. Así, con movimientos corporales suaves, casi imperceptibles, el venezolano se paró en la tarima e interpretó casi sin esfuerzo cumbias y salsas durante poco más de dos horas de show. Así como en las cinco décadas en que se ha desenvuelto su carrera, de León ha guardado la elegancia y demostró que su capacidad vocal también continúa ahí. SUN