ALFIL NEGRO

Entre dos Fuegos

Oscar D. Ballinas Lezama

El Ejército en México fue creado para repeler las agresiones o invasiones de tropas enemigas; aunque ahora el Gobierno Federal los utiliza para combatir la delincuencia organizada, en lo que no han sido preparados, como el mismo general Salvador Cienfuegos lo ha manifestado públicamente.

Los militares, al igual que las corporaciones policiacas y agentes del Instituto Nacional de Migración en este país, se encuentran a dos fuegos; porque por un lado, les exigen cumplir con su deber y por el otro, los critican o castigan, cuando bien les va y no pierden la vida bajo los ataques del crimen organizado.

Para nadie es secreto que las redes de criminales que trafican con drogas, secuestros, trata de blancas, tráfico de órganos humanos y de migrantes ilegales se han esparcido a lo ancho y largo de la nación azteca, logrando infiltrarse entre políticos, funcionarios corruptos y hasta gobernantes, que al parecer han formado una ‘burbuja’ de protección a la delincuencia.

No necesitamos ir muy lejos para darnos cuenta de este tipo de actitudes de algunas autoridades y funcionarios, que continuamente liberan a los presuntos responsables del tráfico de ilegales y amortiguan con ello, el esfuerzo de militares, policías y agentes del INM en su lucha contra las bandas de ‘polleros’; amén de que éstos malandrines inician averiguaciones contra sus captores, ante los Ministerios Públicos Federales.

Si bien es cierto, que conforme a nuestra Constitución cualquier extranjero recibe los mismos derechos al pisar tierras mexicanas, también lo es que muchos de éstos son gente que entra de manera ilegal y abusan de la hospitalidad; como consecuencia de ello, muchas veces cometen una diversidad de delitos que van del simple robo hasta el asalto, secuestro, violaciones, tráfico de drogas, armas e indocumentados, bajo el argumento que no tienen trabajo y necesitan sobrevivir, sin importar que provoquen daños colaterales a los connacionales que se ven arrastrados por la turbulencia de la violencia del crimen organizado.

Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, reza un viejo refrán, que deberían tomar en cuenta nuestros Gobiernos para no abrir las puertas de la frontera sur de par en par; dejando que ’Juan de las pitas’ entre a la hora que se le dé la gana y no sea tocado ‘ni con el pétalo de una rosa’; de ahí la importancia del esfuerzo que ha venido realizando el diputado federal Enrique Zamora Morlet, quien a través de un trabajo legislativo consiente ha impulsado la ampliación de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que ayuda en mucho a tener un control de identificación a quienes ingresan a comprar, trabajar o como turistas.

Es cuestión de apuntalar ideas y trabajos como el de Zamora Morlet, principalmente las autoridades federales que comanda el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, ya que al parecer algunas autoridades federales actúan integrando a cada rato averiguaciones previas en contra de militares, policías o agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes al cumplir con su trabajo deteniendo ‘polleros’ y asegurando a migrantes ilegales, reciben como respuesta procesos penales y hasta despidos injustificados.

Los afectados mencionan que sería prudente que la Secretaría de Gobernación ordene una investigación exhaustiva sobre la actitud de algunas autoridades federales, las que más que un afán de hacer justicia, pareciera que buscan detener las acciones de quienes buscan atajar la delincuencia organizada en esa zona fronteriza, bajo el argumento de supuestos abusos de autoridad y detenciones ilegales, aunque éstas últimas se realicen de manera in fraganti.

Y debe actuarse, más allá del linchamiento y de la justicia salvaje de las redes sociales; que ya nadie duda han perdido gran credibilidad, porque se presume que también han sido infiltradas por narcopolíticos, quienes buscan desacreditar uno de los pocos medios de comunicación al que tiene acceso todo mundo.

En otros temas, poco o nada lograron ayer los maestros y sus marchas, quienes llegaron hasta la Secretaría de Gobernación en donde no fueron atendidos por el titular Miguel Ángel Osorio, quien se encontraba atendiendo otros asuntos de seguridad en otro lugar. Se ignora si cumplirán sus amenazas de sostener un plantón indefinido, como amenazaron. Al menos los de Chiapas no irán al paro indefinido.

Por otro lado, Peña Nieto insistió que el nuevo modelo educativo es uno de los mejores del mundo, y no habrá marcha atrás en la reforma; lo mismo mencionó Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública.

En las noticias nacionales dieron a conocer la importancia que tiene en Chiapas el oficio de partera tradicional, como lo ha hecho ‘Doña Triny’, una mujer de 75 años que vive en una comunidad cercana a Comitán, que ha atendido más de 200 partos sin que se le haya muerto un bebé o la madre; a contrapelo de lo que ocurre en los modernos hospitales.

Doña Triny ha recibido diversos reconocimientos por el apoyo que ha brindado a las mujeres parturientas de todas las comunidades cercanas a ese municipio, motivo por el cual el IMSS Chiapas ya certificó su trabajo a través de Prospera. Será bueno que aprovecharan también para invitarla a que dé unas clasecitas o conferencias a enfermeras y médicos del IMSS, que con sus honrosas excepciones, ni para lograr un parto normal son buenos, pero sí acostumbrados a realizar las consabidas cesáreas, poniendo más en riesgo el producto y a la paciente.

Mañana, si Dios no dice otra cosa, el gobernador Manuel Velasco Coello estará en Tapachula inaugurando el centro deportivo ‘Los Cerritos’, donde se invirtieron muchos millones de pesos para dejarlo a la altura de los mejores del país, con la finalidad de que las familias de Tapachula y municipios cercanos tengan un bonito lugar de esparcimiento natural.