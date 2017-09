ALFIL NEGRO

Cabalgando Bien

Oscar D. Ballinas Lezama

Debido a la ‘guerra sucia’ que se ha desatado entre el medio político en Chiapas, sobre todo en las redes sociales donde personajes oscuros escondidos en el anonimato, golpean y difaman a quienes están en el sentir de la vox populi, como posibles candidatos a ocupar cargos de elección popular.

Ante algunos señalamientos de personas mal intencionadas, que tratan de poner en tela de duda la honorabilidad ganada a pulso en la sociedad chiapaneca por Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, éste puso las cartas sobre la mesa para aclarar paradas y demostrar que como ciudadano y funcionario se ha conducido siempre respetando la ley.

Señaló, que ante los embates mal intencionados de personas que pueden estar actuando de mala fe, es necesario explicar con seriedad y objetividad las dudas que se han generado sobre la publicidad institucional relativa al quinto informe de actividades.

Desde la Casa de la Justicia en Chiapas, se explicó que cumplió en tiempo y forma con la colocación de la publicidad, siete días antes y cinco posteriores a la fecha del informe del pasado 23 de Agosto, sin que se transgrediera la ley, como gente mal intencionada pretende hacer creer.

El Poder Judicial de Chiapas dio a conocer que en los últimos días, se emprendió una campaña negra hacia la institución por un supuesto exceso en la publicidad, aclarando que ésta fue retirada a tiempo, por lo que ya se investiga quién o quiénes la colocaron en forma dolosa para poder dañar la imagen del STJE y lógicamente, de su titular, Rutilio Escandón Cadenas; ante estos hechos, el Supremo Tribunal de Justicia ‘pintó su raya’ al deslindarse de esos hechos, los que consideran denigran la vida institucional y democrática de la entidad, dejando en claro que hay gente atrás de todo esto que buscan afectar otros intereses.

Como respuesta a estos actos de mala fe, no se tuvo más remedio que acudir a denunciarlos ante las autoridades como el IEPC, la FEPADE, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado, entre otras dependencias; solicitándoles que den seguimiento a la denuncia y se investigue a fondo, quienes ‘sembraron’ publicidad que no estaba autorizada por el STJE.

En menudo lío se han metido los que están tratando de perjudicar al Tribunal de Justicia y su titular, ya que se les puede ‘voltear el chirrión por el palito’; no se vale que por bastardos intereses se trate de enlodar una imagen hecha a base de arduo esfuerzo y honestidad.

Si alguien ha trabajado con la decencia, el entusiasmo y la capacidad que se necesitaba en el STJE en Chiapas, es Rutilio Escandón Cadenas; eso es lo que nosotros hemos visto y constatado en su trayectoria como ciudadano, político y funcionario, lo que se ve no se juzga, aunque muchas veces cuando se cabalga bien, no falta escuchar ladridos.

En otras cosas, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso Estatal, sigue llevando la réplica de su quinto informe de actividades a todos los municipios chiapanecos, destacando que el gran líder y protagonista de este trabajo legislativo ha sido la misma ciudadanía chiapaneca.

“En esta legislatura, ¡Chiapas habla!, afirma el ‘Jaguar chiapaneco’, quien afirmó que uno de los principios democráticos ha sido darle voz al pueblo para que exprese sus necesidades y preocupaciones, además de sus aspiraciones y sus sueños se vean reflejados en el nuevo marco jurídico, ahora con más espíritu ciudadano.

Destacó del trabajo legislativo la iniciativa de los Gobiernos de coalición, lo que significa abrir paso a la pluralidad y al equilibrio de fuerzas políticas, en la toma de decisiones de un gobierno entrante, para hacer un estado más democrático, apuntó el Presidente del Congreso del Estado.

Habló también de la ley de desarrollo constitucional en materia de igualdad de género, la nueva ley de turismo, la implementación en Chiapas del sistema estatal anticorrupción, de la cual dijo: ”Estoy convencido que el problema del país no es la corrupción, sino la impunidad”.

Explicó que ha hecho suya la causa de los empresarios, que reclaman que el gasto público no vaya a parar a empresas foráneas, por lo que se impulsó la ley de adquisiciones en base a ‘que lo que aquí se gaste, aquí se quede’.

Los temas vistos por el Congreso del Estado en Chiapas, afirmó, también han sido la ley de Zonas Económicas Especiales, la ley de Obra Pública, reformas al Código Penal, entre otros que buscan beneficiar a la ciudadanía, ”si generamos un cambio que empiece con nuestra propia conciencia, comenzaremos a hacer las cosas diferentes y consecuentemente, tendremos una nueva sociedad”.

Comentando otras cosas, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que a través de los Centros Especializados para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones, se ha logrado que más de mil personas pudieran terminar cursos en el Cecati e Icatech, recibiendo sus certificados de primaria y secundaria, además de otros talleres con los que buscan rescatar de las adicciones a quienes han caído en el vicio de las drogas, mejorando así su calidad de vida.

Hoy, a las 19 horas, el escritor chiapaneco Enrique Orozco, dictará una conferencia llamada: ”vivir del cuento”, con partes chuscas y bohemias de su obra literaria. Si usted quiere ir, llámelo al 962-1012713,para que le aparte su lugarcito en la velada de amigos.