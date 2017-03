Propone EZM Iniciativa de ley Contra Altas Tarifas en Aerolíneas Mexicanas

Ciudad de México; 20 de Marzo de 2017.- Ante el alto costo de las tarifas en los boletos de avión por parte de aerolíneas que mantienen un monopolio en el país, Enrique Zamora Morlet, diputado federal por Chiapas y presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste, presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo quinto al artículo 42 de la Ley de Aviación Civil.

En dicha iniciativa, el legislador chiapaneco explicó que actualmente, las tarifas de las aerolíneas son impuestas libremente por las mismas, en donde la Ley de Aviación Civil contempla en su artículo 42 la libertad de los concesionarios y permisionarios para fijar de manera independiente las tarifas por los servicios que presten, sin embargo, esta libertad ha desencadenado una serie de excesos en los precios que el usuario debe cubrir.

“Es lamentable que los usuarios estén pagando precios más altos por sus boletos, en contraste con otros países del continente americano, debido a que el mercado de aviación actual, aún es ineficiente gracias a la existencia de monopolios en aeropuertos y en la venta de turbosina”, precisó.

Ejemplificó que anteriormente en Tapachula, los costos de los precios de boleto de avión eran excesivamente caros, lo que convirtió en ese momento al aeropuerto internacional del municipio como uno de los más costosos a nivel nacional, sin embargo, tras la reducción de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) los precios se lograron ajustar y actualmente las tarifas se mantienen en un rango normal, sin embargo no es suficiente.

Por ello, afirmó que la existencia de tarifas a bajo costo detonarán el turismo nacional e internacional para lograr con ello el desarrollo de los Estados, sobre todo del sur, en donde existe gran potencial en sus lugares turísticos pero necesitan ser más aprovechados en cuanto a riquezas naturales e infraestructura.

Comentó que las aerolíneas ha implementado prácticas ventajosas con fines de lucro al momento de vender los boletos de avión, en donde se incluyen cargos extra como el exceso de gramaje en el equipaje, tripular mascotas, además de tarifas por combustible, pase de abordar, administrativas, por uso de tarjeta de crédito y agrícolas, las cuales a pesar de que ser legales en base a las leyes, estas podrían ser denegadas al ser consideradas como depredatorias.

En este sentido, destacó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) podrá vetar cualquier tarifa que le parezca lucrativa o amenazante tanto para los usuarios como para la leal y legal competencia entre aerolíneas. Sin embargo, en cuanto al tema que nos compete, no existe ninguna regulación ni queja en cuanto al cobro extra por elección de asiento en los vuelos comerciales.

Cabe señalar que con la llegada de las Zona Económica Especial (ZEE) a los Estados del sureste del país, debe existir en Puerto Chiapas mayor oferta en los vuelos, precisamente porque se espera la llegada de inversionistas que miraran a la Costa con gran potencial y por consiguiente, con miras de crecimiento.

Por último, añadió que como decreto se pide añadir un quinto párrafo a dicho artículo y menciona que no podrán cobrarse tarifas por elección de asiento ni podrán ser incluidas dentro del rubro de “tarifas libremente asignadas” por los concesionarios o permisionarios a cargo de los pasajeros, sobre todo cuando se cuenta con un mercado como Guatemala que utiliza los vuelos Ciudad de México- Tapachula y viceversa, en donde posteriormente viajan vía carretera hasta la ciudad capital, precisamente por los bajos costos que manejan. Comunicado de Prensa