Cero Tolerancia al mal Manejo de Basura

* Se Pronuncia Luis Armando Melgar

Ciudad de México; 29 de marzo.- “Para la naturaleza el tiempo sí cuenta, por ello es necesario no quedarse en las buenas intenciones que solamente destruyen el medio ambiente, participamos activamente desde el Senado de la República en la denuncia y exigencia a la solución de los problemas ambientales; cero tolerancia al mal manejo de la basura y ríos contaminados, basta ya de corrupción”, así lo afirmó en entrevista el Senador Luis Armando Melgar.

“Hablamos del agua, pero la contaminación también tiene que ver con la basura y con el mal proceso que hay en el tratamiento de la misma”, resaltó Melgar, al mismo tiempo expresó, “tenemos la fortuna de contar con los dos ríos más importantes de México, el Grijalva y el Usumacinta, hay que protegerlos a como dé lugar”

En este contexto es importante resaltar que Chiapas es uno de los estados con mayores reservas de agua dulce en el país, concentra el 30% de los escurrimientos de los ríos de México, es el hábitat del 67% de las especies vivientes, cuenta con 20 mil especies de plantas, 150 especies de peces de aguas dulces, 180 anfibios y en sus bosques se albergan cerca de 240 especies de aves.

Melgar en la entrevista, abundó que no todos los municipios tienen un sistema de tratamiento de agua, ni tampoco tienen sistemas eficientes de recolección de basura, ni hay rellenos sanitarios que operen bajo normas ambientales, “es decir, de lo micro a lo macro, debemos plantear soluciones de origen, por ejemplo no tiene caso construir sistemas de drenaje si no hay plantas de tratamiento y tirar estas aguas negras a los ríos no es opción”.

“Es por eso que exijo cero tolerancia al mal manejo de la basura y ríos contaminados, basta ya de corrupción, y de simulaciones, hablar de contaminación es hablar de todas aquellas enfermedades que provienen de los malos manejos ambientales, que después son problemas de salud pública, trabajamos activamente para rescatar y proteger nuestro entorno, porque un Chiapas limpio es un Chiapas productivo” finalizó Melgar. Comunicado de Prensa