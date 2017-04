Soconusco: 1er. Lugar Nacional en Cáncer

*En Cérvico Uterino, Mama y Leucemia.

Tapachula, Chiapas; 5 de Abril.- La región Soconusco de Chiapas sigue teniendo un serio problema con el cáncer, sobre todo el cérvico uterino, el de mama y la leucemia, incluso se encuentra como una de las regiones con mayor incidencia en el país, confirmó el oncólogo investigador Andrés Rivas Córdova.

En entrevista comentó que a pesar de los esfuerzos gubernamentales y de la iniciativa privada para la lucha contra la enfermedad y las causas que la originan, no se ha podido avanzar mucho.

Hizo remembranza que estudios especializados han confirmado que la región Soconusco es primer lugar a nivel nacional en diversos tipos de cáncer, como las leucemias y linfomas.

Además, que en esas investigaciones -en las que participó-, se detectó que hay una relación en el uso de agroquímicos con el alto número de incidencias.

Esto, de acuerdo al oncólogo, ocurre también en otras regiones agrícolas del país, como Sonora y Sinaloa, aunque en menor escala.

Señaló que entre los agroquímicos utilizados hay productos como el benceno, al que calificó como alto cancerígeno, al igual que otros órganos fosforados y malatión.

“A pesar de que esos productos ya están prohibidos en el mundo por el daño que ocasionan a la salud, sabemos que se siguen utilizando clandestinamente y, lo que es peor, en algunas regiones se hace legalmente, es decir, con el conocimiento de las autoridades”, subrayó.

Hizo un llamado a las autoridades y a la propia sociedad a vigilar que nunca más se vuelva a utilizar el malatión en Chiapas para el combate de zancudos, luego de la presencia del dengue, zika y el chikungunya.

Ese tipo de químicos, según el especialista, pueden tardar décadas en poderse degradar y que por ello no se descarta que muchas hectáreas de cultivo estén contaminadas.

Cáncer: 2ª Causa de Muerte en México

Al realizar una gira de trabajo por la Frontera Sur, detalló que en México el cáncer ocupa el 2º lugar como causa de muerte de la población económicamente activa, es decir, entre los 15 y los 60 años de edad.

La enfermedad ha ido aumentando en incidencia y mortalidad. Actualmente uno de cada cuatro mexicanos está relacionado, directa o indirectamente, con una persona afectada.

En los mexicanos hombres mayores de 40 años de edad, la principal causa de muerte es el cáncer de pulmón y a partir de los 60 años, el primer lugar lo ocupa el de próstata.

En el caso de las mujeres, actualmente es el cáncer de mama y cérvico. Este último sigue siendo primer lugar en los estados del sur del país, como Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Veracruz.

Todas esas enfermedades producen alrededor del 80 por ciento de las muertes por cáncer en México.

Se calcula que en la República Mexicana hay un promedio de 110 mil casos de cáncer nuevos cada año, mientras que otros 70 mil mueren por esas causas.

En el caso del cáncer cérvico uterino, donde la región Soconusco también tiene el primer lugar, México tiene una de las incidencias más altas del mundo, solo comparable con África.

Se Duplica Incidencia de Cáncer en México

“En México hay un aumento en la incidencia de cáncer”, afirmó al recordar que hace 40 años andaba en unos 50 mil casos anuales, y ahora es más del doble.

Al profundizar sobre el tema y en torno a los factores que inciden para que una persona presente cáncer, reveló que uno de ellos es la alimentación.

“Durante los últimos 30 años, el país ha sufrido cambios en su alimentación, principalmente por la modernización e implementación de hábitos para producir comida procesada que contienen químicos como conservadores, muchos de los cuales son cancerígenos”.

Otro factor, dijo, es el tabaquismo, “ya que hace 20 años el número de fumadores en el país no llegaba a los 10 millones y actualmente, por datos de la Encuesta Nacional de Salud y Adicciones, sabemos que hay alrededor de 20 millones, es decir, alrededor de 2 de cada 10 mexicanos fuma”.

El tabaco no solamente es causa de cáncer –labios, pulmones, cavidad oral, riñones, vejiga- sino también de problemas de corazón y otro tipo de enfermedades.

La otra causa, de acuerdo al investigador, está relacionada con la contaminación del ambiente, agua, tierra y aire, “y el Soconusco es un reflejo de ello, porque hay muchas sustancias que son cancerígenas, las cuales fueron depositadas desde hace cuatro décadas con fumigaciones de plaguicidas que ahora se están haciendo presentes”.

La Esperanza de Vida Para Enfermos de Cáncer

El oncólogo preciso también que actualmente ya hay esperanzas para la cura del cáncer, luego de las grandes inversiones en los países desarrollados para investigar las causas que lo producen.

“En México, la falta de dinero es sustituida por el talento, porque hay mucha gente que aporta al conocimiento diario para las causas”, comentó al afirmar que el cáncer con mayor probabilidad de cura es el de testículos, algunas leucemias y linfomas en niños, siempre y cuando haya un diagnóstico oportuno, al igual que el de mama y de laringe.

Por lo contrario, están los casos de cáncer de estómago, vesícula y páncreas.

“Lo malo es que en México todavía no hay la cultura de la prevención. Por ejemplo, en el cáncer de mama, se diagnostica a nueve de cada diez mujeres en etapas muy avanzadas”.

Por eso en el país 8 de cada 10 pacientes con cáncer fallecen, mientras que la tasa en el mundo es de 3 de cada 10.

“Nos falta mucha educación, prevención, infraestructura, recursos humanos, pero sobre todo la decisión política para declarar al cáncer como un problema de salud pública, para que con ello toda la población tenga acceso a los tratamientos tempranos”, recalcó.

El especialista, quien desde hace diez años lleva a cabo investigaciones en Chiapas en la posible relación de ciertas enfermedades –de manera positiva y negativa- con la tierra, minerales radioactivos y medio ambiente de la región, puntualizó que “en México mueren más personas por cáncer que por cualquiera de las guerras actuales, incluso la que se inició en el país contra el narcotráfico en el sexenio pasado”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello