Avalan Diputados uso Medicinal de la Marihuana

* El Dictamen Pasa al Ejecutivo Para su Publicación.

El pleno de San Lázaro aprobó las modificaciones que prevén permitir el uso de la marihuana con fines medicinales, terapéutico y de investigación; se abre la puerta a la elaboración nacional de medicamentos

Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la minuta que contiene modificaciones a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para permitir el uso de la marihuana con fines medicinales, terapéutico y de investigación.

Este documento presentó nueve reservas del PAN para tratar de modificar el documento, sin embargo, no se avaló ninguna.

Con este dictamen se podrán utilizar extractos de cannabis para obtener un tratamiento a sus padecimientos.

Además se abre la puerta a la elaboración nacional de estos medicamentos con la modificación del artículo 198 del Código Penal Federal.

Se agrega un párrafo a dicho artículo para establecer que la siembra, cultivo y cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo en los términos y condiciones de la autorización que emita el Ejecutivo, sólo con fines científicos.

El dictamen fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sun