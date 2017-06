Exhortan a la Población Reforzar sus Viviendas por la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales

*AUTORIDADES DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL ORIENTAN A LA POBLACIÓN A TOMAR LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA REDUCIR RIESGOS Y PROCURAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y SUS BIENES.

*RECOMIENDAN ESTAR ATENTOS A LOS INFORMES RELACIONADOS AL ESTADO DEL TIEMPO.

Tuxtla Gutiérrez.- Derivado de los vientos fuertes que recientemente se han presentado en Chiapas, autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil exhortan a la población a reforzar sus viviendas, principalmente los techados, con la finalidad de reducir riesgos y procurar la integridad física y sus bienes.

En este sentido, detalló que para mayor seguridad es mejor el techo de concreto armado, sin embargo es recomendable fijar láminas en las vigas, colocar tensores y no usar láminas de cartón ni clavos, solo pijas o birlos, debido a que son más seguros.

En casas de dos o más niveles es preferible buscar la asesoría de constructores o profesionistas especializados como ingenieros y arquitectos, ya que el refuerzo debe ser en toda la vivienda, no solo en una esquina o una parte de la casa.

El Sistema de Protección Civil destacó que el viento a grandes velocidades genera fuerzas intensas que al chocar con las construcciones pueden producir grandes daños, y las partes más afectadas recurrentemente son los techos ligeros, ventanales, bardas o muros.

Por ello, la importancia de implementar técnicas de reforzamiento, que además pueden aplicarse no solo a viviendas dañadas, sino en aquellas que aunque aparentemente sanas, son vulnerables porque se construyeron con deficiencias, por lo que dicho material de reforzamiento puede ser consultado o descargado a través de la página http://proteccioncivil.chiapas.gob.mx/

Ante esta situación invitan a tomar conciencia para mejorar las condiciones de su vivienda, a fin de proteger su vida y patrimonio; asimismo, a no construir en áreas cercanas a terrenos inclinados, arroyos o ríos y a tomar conciencia de que la seguridad de su casa no es un lujo, por el contrario se debe velar porque sea segura con buenas prácticas constructivas como medida de prevención y autoprotección. ICOSO

Se Prevén Tormentas de Fuertes a Intensas en Gran Parte de México

Para hoy se pronostican tormentas intensas en zonas de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Oaxaca, y tormentas muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Asimismo, se prevén tormentas fuertes en sitios de Chihuahua, Durango, Guanajuato, Tlaxcala, Michoacán, Chiapas y Campeche; intervalos de chubascos en áreas de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias dispersas en Nayarit y Colima.

Con las lluvias podría haber actividad eléctrica, granizadas y rachas de viento que pueden superar 60 kilómetros por hora (km/h) en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán, y de más de 50 km/h en Hidalgo, Puebla, Querétaro, Morelos, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

El sistema de tormentas será ocasionado por un canal de baja presión y una zona de inestabilidad que tiene 30 por ciento (%) de probabilidad de desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas.

A las 01:00 horas, tiempo del centro de México, el sistema se localizó en el Océano Pacífico, aproximadamente a 430 kilómetros (km) al sur-sureste de Acapulco, Guerrero, y a 380 km al sur-suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca, con vientos máximos de 25 km/h, rachas superiores a 35 km/h y desplazamiento lento hacia el norte.

Debido al Frente Frío Número 50, se prevén rachas de viento superiores a 60 km/h con posibles tolvaneras o torbellinos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Comunicado de Prensa