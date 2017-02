Destaca Yamil Melgar Logros en el IMSS

*En Informe de Actividades.

“Lo Más Importante en Política de Salud Pública Es Apostarle a la Prevención”

Tapachula, Chis., 23 de febrero.- En el fin de facilitar el servicio y atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el delegado en Chiapas, Yamil Melgar Bravo, afirmó que lo más importante en política de salud pública es que se tiene que apostar a la prevención, por lo que con el PREVEIMSS, se enfocan en atender a niños recién nacidos, jóvenes, adultos y mayores de 65 años de edad.

En un acercamiento con comerciantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR), su presidente Carlos Murillo Pérez e invitados que asistieron, explicó los logros en la administración, dio cifras de gastos, ahorros, programas aplicados en el 2016, así como los planes y metas para este 2017.

Subrayó, “trabajamos en la prevención, mejoramos en consultas médicas, cirugías, traslados de pacientes, superamos problemas añejos en adquisición de medicinas, hay ahorros, se regularizó el abasto de medicamentos, se capacita a los trabajadores del IMSS de todos los niveles para brindar un mejor trato hacia el derechohabiente”.

“Por ejemplo, prácticamente hacemos que los pacientes asistan a sus consultorios cada 6 meses, de tal forma que 2 veces al año puedan tener ellos un diagnóstico médico para saber si son hipertensos, diabéticos, si tienen probabilidad de algún cáncer, como en el caso de la mujer con el cáncer de mama y que es una de las principales causas de muerte”, aseguró.

Precisó, “todo eso nos ayuda a tener una población más sana, la apuesta es la prevención porque en la medida que uno se cuide, cheque su peso, haga ejercicio, tenga buena alimentación, es la medida en que se podrá llegar a los 40 años y ser una persona sana, ya que hoy muchas personas a esa edad somos propensos a enfermedades”.

Por los recursos que se ejercen en el IMSS, dijo, “tenemos un presupuesto global más o menos de 4 mil millones de pesos y que más de la mitad va enfocado al gasto de nómina, pensionados y jubilados”.

“Además en el tema estamos apostando a las directrices que ha implementado el director nacional del IMSS, Mike Arriola y que van enfocadas al control de gasto y a generar un mayor ingreso; entonces, el control del gasto no se basa en quitarnos dinero sino en ejercerlo de forma eficiente para una mejor administración de esos dineros”, afirmó.

Indicó, “aquí en este año trabajamos en una campaña para poder levantar aportaciones de distintas personas de Tapachula, para construir una especie de albergue digno al contar con techado, baños, regaderas, mesas de concreto, en donde la gente pueda estar afuera esperando por su familiares hospitalizados”.

Abundó, “ya de por sí sufren desgaste emocional y psicológico; pero no tenemos recursos para esa obra, sin embargo, creemos que con la aportación de todos y la buena voluntad de la gente podemos hacer posible esa construcción tan necesaria”.

Al término de la exposición del Delegado del IMSS, el presidente de la CANACO-SERVYTUR, Carlos Murillo, dijo que considera muy importante el acercamiento con esta Cámara y comerciantes no socios, para conocer más de fondo las funciones administrativas y operativas del IMSS.

“El objetivo fue de que como todos los ciudadanos, los derechohabientes debemos de estar enterados para facilitar el servicio. Vemos que fue bastante claro el Delegado Melgar al explicar los procesos administrativos, sobre todo qué se ha estado haciendo para poder cumplir con todo lo que necesite el IMSS. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar