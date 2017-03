CFE dejó sin Electricidad a Varias Colonias

* Durante más de 6 Horas.

Tapachula, Chiapas; 26 de Marzo.- Durante más de seis horas la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó sin servicio a usuarios de colonias del Surponiente de la ciudad.

En el número der atención 071 el personal argumentaba desconocer la falla y para aceptar el reporte pide hasta la fecha de nacimiento del titular del servicio, para finalmente decir que iban a pasar el reporte.

Esta situación provocó inconformidad entre la población porque se trata de un día de descanso y ante la falta de electricidad no pudieron estar a gusto por tanto calor.

“Hay mucho calor y existió el riesgo de que los alimentos se echaran a perder y eso a la empresa de clase mundial no le importa, situación que debería de ser corregida, porque no nos hacen un favor, nos cobran altas tarifas por un pésimo servicio”, dijo la usuaria Rosa María Cifuentes Velázquez.

En las tienditas de la esquina padecieron igual, toda vez que tenían temor que los alimentos en venta se les echaran a perder y a pesar de que hicieron varias llamadas a la CFE, sólo recibieron como respuesta que turnarían su queja al departamento correspondiente.

Cifuentes Velázquez manifestó que prevalece la mala actitud de los directivos de esa empresa, toda vez que tras restablecerles el servicio después de las 16:00 horas, ni siquiera se sabe que vayan a emitir algún comunicado para saber lo que ocurrió. EL ORBE/Rodolfo Hernández González