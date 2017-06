Con Orden de Desalojo Autoridades Restituyen Finca Cafetalera “La Alicia”

Tapachula, Chiapas; 15 de Junio.- Por la mañana de este jueves un grupo de aproximadamente 400 elementos de diferentes corporaciones policíacas estatales y municipales, acompañados por un Ministerio Público de Tuxtla Gutiérrez, se trasladaron al rancho “Alicia”, ubicado en el kilómetro 24 de la zona alta del municipio, antes de llegar a ejido El Edén, y mediante una orden fue desalojado y restituido a sus propietarios de manera pacífica.

Luego de dos años de pleitos ante juzgados y Ministerio Público, la familia Bracamontes Gris logró que se les hiciera justicia y el racho “Alicia” que les fue invadido por los mismos trabajadores, además de habitantes de Pavencul, les fue restituido la mañana de este jueves.

En ese tiempo los propietarios denunciaron el delito de despojo ante las autoridades, en el Ministerio Público y un juzgado penal.

Luego de integrar en ese tiempo la averiguación previa correspondiente y los agraviados acreditaran la propiedad, el dueño de la finca ofreció a los paracaidistas un predio de 7 hectáreas (vendido), sin embargo no aceptaron y dijeron que se quedarían en el casco de la finca, para la producción del aromático grano de café.

Al no llegar a un acuerdo, un Juez ordenó el desalojo de la finca, e instruyó a la Fiscalía General del Estado a restituir el predio a su verdadero propietario y fue este 15 de Junio, para ello aproximadamente unos 400 elementos de las diferentes corporaciones, se presentaron al lugar y pidieron a las familiares que iban a ser desalojados ya que el predio no les pertenecía.

Después de un largo convencimiento, las familias que se oponían abandonar la finca, fueron desalojadas de manera pacífica. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández