Verifica Gobernador Censo de Afectaciones Provocadas por Sismo

Tapachula.- El gobernador Manuel Velasco Coello continúa su recorrido por las zonas dañadas por el sismo de siete grados que motivó una Declaratoria de Emergencia para 18 municipios en Chiapas, donde entregó ayuda humanitaria a las personas afectadas.

Acompañado del secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno y el director general de la Promotora de Viviendas en Chiapas, Luis Bernardo Thomas Gutú, el Ejecutivo del Estado verificó el censo de afectaciones en los municipios de Mazatán, Huixtla y Tuzantán para poderlos incluir en los apoyos del Fonden.

Desde la Barra San Simón en el municipio de Mazatán, donde se registraron fuertes daños, el mandatario estatal constató personalmente que las familias estén recibiendo la atención necesaria.

Informó que se continúa con la verificación de las zonas dañadas para tener cifras precisas de los estragos que dejó este fenómeno sísmico, a fin de que nadie quede exento a los beneficios otorgados.

Ante mujeres y hombres de este municipio, el Gobernador reiteró su respaldo a los afectados y manifestó su compromiso de resarcir los daños en viviendas, escuelas, tramos carreteros y comercios, los cuales han sido supervisados para aplicar los recursos que vienen del Fondo De Desastres Naturales (Fonden).

Explicó que gracias al trabajo coordinado entre dependencias estatales y federales se ha mantenido el apoyo permanente a las y los pobladores, aunado a que la implementación de las medidas de prevención, permitió que no se tengan pérdidas humanas.

“Fue uno de los cuatro sismos de mayor intensidad registrados en 27 años. Afortunadamente hoy Chiapas está mejor preparado para enfrentar los fenómenos naturales y gracias a Dios tuvimos pérdidas materiales y no de vidas humanas”, apuntó Velasco Coello.

Durante su visita por el municipio de Huixtla, Velasco Coello hizo un reconocimiento a las fuerzas armadas, especialmente al Ejército Mexicano, a los cuerpos de emergencia, a los Comités Ciudadanos, y principalmente a la Secretaria de Protección Civil por su pronta respuesta al llamado de la ciudadanía.

“Mantener la seguridad y el bienestar de todos los chiapanecos es una prioridad; por eso hemos reforzado la cultura de la prevención para poder responder a cualquier emergencia”, apuntó.

El Gobernador destacó el trabajo de los que integran el Comité Estatal de Protección Civil, quienes activaron de manera inmediata los protocolos de evaluación para mantenerse cerca de las personas damnificadas, a fin de garantizar toda la información, seguridad, auxilio y respaldo.

No obstante, dijo el Ejecutivo, se sigue implementado un trabajo interinstitucional para agilizar y avanzar con las acciones que permitan identificar las zonas con mayor afectación, y de esta forma focalizar y fortalecer la entrega de ayuda y reconstrucción.

Cabe mencionar que en el municipio de Mazatán se realizó la entrega de dos mil colchonetas; 400 despensas; dos mil 400 cobertores y 400 kits de limpieza; en tanto, en Tuzantán recibieron dos mil colchonetas, 500 despensas, dos mil cobertores, 500 kits de aseo personal, 500 kits de limpieza y una unidad móvil de Protección Civil. ICOSO