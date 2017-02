Buscan Impedir Visita de Donald Trump Para Evitar Vergüenza a la Reina Isabel

Washington.- El parlamento debate hoy una petición ciudadana para impedir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realice una visita de Estado al Reino Unido, ya que sería “vergonzoso” para la reina Isabel II.

Una solicitud firmada por 1.8 millones de personas en la página en línea del parlamento pide que el mandatario no sea recibido con el protocolo de una visita de Estado.

“La bien documentada misoginia y vulgaridad del presidente lo descalifica para ser recibido por su majestad la reina o el príncipe de Gales”, se lee en la petición ciudadana iniciada por Graham Guest.

El presidente del Comité de Hacienda de la Cámara de Diputados, Andrew Tyrie, dijo a Notimex que su postura coincide con la del gobierno de dialogar con el país “más poderoso”.

“Mi instinto es coincidir con la primera ministra, que estamos mucho mejor hablando con la nación más poderosa, con la que tenemos fuertes lazos culturales e históricos y no alejarnos de Estados Unidos”, manifestó.

El político que pertenece al gobernante Partido Conservador señaló que es importante mantener “una relación cercana al tiempo que nos mantengamos francos en áreas de discrepancia”.

Como siempre en estas ocasiones, la solicitud no será sometida a votación de los diputados, sino que un ministro del gobierno dará respuesta a la inquietud ciudadana.

Se espera que un grupo de manifestantes se dé cita en las afueras del parlamento de Westminster, que alberga el famoso Big Ben, para protestar en contra de la visita de Trump.

La coalición Stop Trump convocó en su página web a manifestaciones en contra del presidente estadunidense y en apoyo a migrantes que serán realizadas en las ciudades de Manchester, Liverpool, Glasgow y Edimburgo, entre otras.

La organización promete que serán las manifestaciones “más grandes en la historia de Gran Bretaña”.

El parlamento debatirá en la misma sesión una segunda petición -que recaudó 310 mil firmas- en la que se argumenta que el presidente de Estados Unidos debe visitar el Reino Unido por tratarse del “líder del mundo libre”.

La petición que se opone a la visita de Trump es la que más apoyo ha recibido después de la solicitud para convocar a un segundo referendo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea que recopiló cuatro millones 150 mil firmas.

Por ley, los diputados deben someter a debate cualquier petición ciudadana que recaude las 100 mil firmas en su página en línea.

Las peticiones ciudadanas puestas a debate en los últimos meses incluye prohibir envolturas de plástico, autorizar 10 días de ausencia a estudiantes sin ser multados y otorgarle a perros y caballos de las fuerzas policiacas estatus de “oficial de la policía”.(Sun)