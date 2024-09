En la Liga Talentos Intermunicipal ¡Tuxtla Chico sorprende al ganar de visitante a Santos!

Dentro del inicio de la segunda vuelta, de la Liga Proyección Talentos de la Costa, las escuadras de la Selección Tuxtla Chico y Academia Santos Tapachula, se enfrentaron en un gran duelo, dónde el ir y venir de ambos equipos hizo que no dejaran de emocionarnos de inicio a fin, en el campo Envida.

Tuxtla Chico desde el arranque del partido, aguanto los embates de los locales, pero poco a poco se equilibraba la balanza con desbordes por las bandas, y pinceladas de su parte ofensiva, ya que ahora tienen como apoyo táctico al Prof. Gerardo Ramos, quien se suma al proyecto de Tuxtla Chico.

Ese acecho tuvo sus frutos al minuto 25 del primer tiempo, dónde en una jugada individual, el jugador Cristopher Maldonado anotaba el 1 a 0, que a la postre sería el de la victoria.

Santos Tapachula se fue con todo al ataque en busca de la igualada, pero no pudo concretar el empate 1-1, por falta de contundencia de sus delanteros.

Con esto Tuxtla chico se afianza en puestos de clasificación, y Academia Santos Tapachula, lucha por no despegarse de los líderes.

El Orbe/Virgilio Cruz