Arriba a Huehuetan la Caravana de Migrantes

Huehuetan, Chiapas a 6 de Agosto 2025.- Luego de partir la caravana de Migrantes del Municipio de Tapachula, este Miercoles alrededor de las 13:00 horas un aproximado de 200 Migrantes de Diferentes Nacionalidades, arribó al parque Central Cinco de Mayo de Huehuetán Estación.

La caravana de Migrantes pernoctará en dicho parque y saldrá mañana jueves en el transcurso de la madrugada hacia el Municipio de Huixtla al Domo del Barrio Guadalupe, ubicado en Avenida Matamoros Y calle Negrete. El Orbe/José Ángel López.