Grupo Interinstitucional detiene a cuatro personas derivado de los actos de investigación informados por el Fiscal General, Jorge Luis Llaven

– Asegurándoles armas largas, narcóticos, ropa táctica, entre otros objetos

Luego de los hechos ocurridos fin de semana en el municipio de Villaflores, y como parte de un intenso operativo en los municipios de Villaflores, Jiquipilas y Cintalapa, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, realizaron la detención de Mario “N”, Jhovany “N”, César “N” y Carlos “N”, este último originario de Venezuela, como presuntos responsables de los delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y asociación delictuosa.

De acuerdo con los hechos, el Grupo Interinstitucional se encontraba realizando acciones de seguridad, a través de operativos para combatir las conductas ilícitas en la región. cuando en el camino de terracería que conduce al puente Rogelio Anza, del ejido Vicente Guerrero, en el municipio de Jiquipilas, realizaron la detención de los inculpados, asegurándoles cuatro armas largas con sus respectivos cargadores abastecidos, 10 cargadores para arma y 36 bolsitas con cocaína. Además, se les aseguró dinero en efectivo, cinco chalecos tácticos, un costal con poncha llantas, una camioneta marca Jeep tipo Mojave y seis teléfonos celulares.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, y se le dio vista a la FGR por el delito de violación a la Ley Federal de Armas.

Asimismo, es importante mencionar que estas personas están presuntamente implicadas en un doble homicidio, en las inmediaciones del puente “Las Flores”, en el municipio de Jiquipilas., ocurrido el 3 de octubre de 2025.



Cabe señalar, que derivado de estos actos de investigación, en esta madrugada ya fueron identificados seis cuerpos que corresponden a las personas que se encontraban desaparecidas a raíz de los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Villaflores y pertenecen a Luis Fernando “N”, Juan Ovani “N”, José Ángel “N”, Fernando Daniel “N”, José Armando “N” y Luis Rubiel “N”.No obstante, se continúa con el operativo de búsqueda de Mauricio “N”, de acuerdo a las fichas de búsqueda.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para llevar a todos los responsables ante la justicia y reitera que no habrá impunidad por estos hechos.