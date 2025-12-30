martes, diciembre 30, 2025
spot_img
InicioPortadaAyuntamiento de Tapachula Finaliza el 2025 con 283 Calles Construidas de...
Portada

Ayuntamiento de Tapachula Finaliza el 2025 con 283 Calles Construidas de Manera Integral: Yamil Melgar

0
2

El Presidente Municipal inauguró la pavimentación de la 14ª Poniente, entre 2ª y 4ª Avenida Sur.
——-
Sostuvo que su Administración Atiende las Necesidades de las Colonias y Prioriza Obras Completas, Funcionales y Duraderas
——-
Destacó los Resultados de la Estrategia de Transformación Urbana

*EL ALCALDE DESTACÓ QUE AHORA LAS FAMILIAS TAPACHULTECAS CUENTAN CON MEJORES CONDICIONES DE MOVILIDAD, SEGURIDAD Y SERVICIOS BÁSICOS.

Tapachula, Chiapas; 29 de Diciembre de 2025.- El Ayuntamiento de Tapachula finaliza el año 2025 con 283 calles construidas de manera integral, lo que representa 28.3 kilómetros de vialidades que hoy cuentan con mejores condiciones de movilidad, seguridad y servicios básicos para las familias tapachultecas.

Estas acciones forman parte de la estrategia de transformación urbana impulsada por el presidente municipal, Yamil Melgar, enfocada en atender de fondo las necesidades de las colonias y priorizar obras completas, funcionales y duraderas.
Como parte de este paquete de infraestructura, se inauguró la obra de la 14ª Calle Poniente, entre 2ª y 4ª Avenida Sur, en la colonia San Sebastián, realizada con recursos municipales a través del Programa de Inversión Municipal 2025.
Las obras integrales incluyen trabajos de drenaje sanitario, pavimentación con concreto hidráulico, alumbrado público, red de agua potable, tomas domiciliarias, banquetas, guarniciones, luminarias solares y arborización, garantizando vialidades seguras, ordenadas y con servicios completos para la población.
En este contexto, el presidente municipal, Yamil Melgar, informó que estas 283 calles representan solo una parte del reto urbano que enfrenta Tapachula, reconociendo que aún existen vialidades por transformar y rehabilitar en distintas colonias del municipio, y que el proceso de transformación urbana continuará de manera gradual y ordenada.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas Municipal, William Penagos, destacó que estas intervenciones responden a una planeación responsable y a una visión de largo plazo, orientada a resolver demandas añejas y mejorar la conectividad urbana en distintos puntos del municipio.
Con estos resultados, el Ayuntamiento de Tapachula reafirma su compromiso de finalizar el 2025 con obras visibles y de alto impacto social, consolidando una ciudad más ordenada, funcional y con mejores servicios para todas y todos. Boletín Oficial

Ayuntamiento de Tapachula Finaliza el 2025 con 283 Calles Construidas de Manera Integral: Yamil Melgar
Artículo anterior
El Saldo Médico Tras Descarrilamiento de Tren Interoceánico
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Detiene SSP a personas por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de...
Leer más

Una Velada Elegante Para Selene

Al Instante staff - 0
Con una elegante velada de temática White Party, Selene Raquel Cerna Hernández, celebró su 40 aniversario, acompañada de su esposo José Ángel Mesinas y...
Leer más

Hoy en Oaxaca estuvimos con algunas de las personas hospitalizadas y con familiares de quienes lamentablemente fallecieron en el accidente del Tren Interoceánico.

Al Instante staff - 0
Hoy en Oaxaca estuvimos con algunas de las personas hospitalizadas y con familiares de quienes lamentablemente fallecieron en el accidente del Tren Interoceánico. Las...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV