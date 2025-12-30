Ayuntamiento de Tapachula Finaliza el 2025 con 283 Calles Construidas de Manera Integral: Yamil Melgar

El Presidente Municipal inauguró la pavimentación de la 14ª Poniente, entre 2ª y 4ª Avenida Sur.

Sostuvo que su Administración Atiende las Necesidades de las Colonias y Prioriza Obras Completas, Funcionales y Duraderas

Destacó los Resultados de la Estrategia de Transformación Urbana

*EL ALCALDE DESTACÓ QUE AHORA LAS FAMILIAS TAPACHULTECAS CUENTAN CON MEJORES CONDICIONES DE MOVILIDAD, SEGURIDAD Y SERVICIOS BÁSICOS.

Tapachula, Chiapas; 29 de Diciembre de 2025.- El Ayuntamiento de Tapachula finaliza el año 2025 con 283 calles construidas de manera integral, lo que representa 28.3 kilómetros de vialidades que hoy cuentan con mejores condiciones de movilidad, seguridad y servicios básicos para las familias tapachultecas.



Estas acciones forman parte de la estrategia de transformación urbana impulsada por el presidente municipal, Yamil Melgar, enfocada en atender de fondo las necesidades de las colonias y priorizar obras completas, funcionales y duraderas.Como parte de este paquete de infraestructura, se inauguró la obra de la 14ª Calle Poniente, entre 2ª y 4ª Avenida Sur, en la colonia San Sebastián, realizada con recursos municipales a través del Programa de Inversión Municipal 2025.Las obras integrales incluyen trabajos de drenaje sanitario, pavimentación con concreto hidráulico, alumbrado público, red de agua potable, tomas domiciliarias, banquetas, guarniciones, luminarias solares y arborización, garantizando vialidades seguras, ordenadas y con servicios completos para la población.En este contexto, el presidente municipal, Yamil Melgar, informó que estas 283 calles representan solo una parte del reto urbano que enfrenta Tapachula, reconociendo que aún existen vialidades por transformar y rehabilitar en distintas colonias del municipio, y que el proceso de transformación urbana continuará de manera gradual y ordenada.Por su parte, el secretario de Obras Públicas Municipal, William Penagos, destacó que estas intervenciones responden a una planeación responsable y a una visión de largo plazo, orientada a resolver demandas añejas y mejorar la conectividad urbana en distintos puntos del municipio.Con estos resultados, el Ayuntamiento de Tapachula reafirma su compromiso de finalizar el 2025 con obras visibles y de alto impacto social, consolidando una ciudad más ordenada, funcional y con mejores servicios para todas y todos. Boletín Oficial