Capacitación constante fortalece labor de los Juzgados de Paz y Conciliación y Municipales

Con el objetivo de reforzar las habilidades jurídicas y prácticas del personal que labora en los Juzgados de Paz y Conciliación, de Paz y Conciliación Indígena, así como en los Juzgados Municipales, el Poder Judicial del Estado de Chiapas arrancó un ciclo de talleres y ponencias denominado “Fortalecimiento jurídico-práctico de la competencia jurisdiccional y auxilios a autoridades”.

Desde el Aula Magna del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial (IFPyCJ), se realizó el acto inaugural con la presencia del director de Juzgados de Paz y Conciliación, Mariano López Pérez, quien dirigió un mensaje de bienvenida a las y los asistentes, reconociendo la importancia de esta capacitación para optimizar los procesos y fortalecer la impartición de justicia en cada municipio.

En su intervención, el director del IFPyCJ, José Luis Baltazar Argüello, agradeció la participación y, a nombre del magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, les exhortó a aprovechar al máximo estos espacios formativos. Subrayó que el fortalecimiento del conocimiento y las prácticas jurídicas son clave para garantizar un servicio eficiente, cercano y respetuoso de los derechos humanos.

La primera ponencia de esta serie de capacitaciones estuvo disertada por la secretaria de acuerdos del Juzgado Cuarto Civil, Elvia Guadalupe Maza Mejía, quien impartió el taller práctico sobre elaboración de cuadernillos, acuerdos y diligencias, donde las y los participantes adquirieron herramientas metodológicas y técnicas para el adecuado manejo de documentos y procedimientos judiciales.

El ciclo se realizará en seis sesiones los días 06, 07, 08, 20, 21 y 22 del mes de agosto y contará con la presencia de jueces, juezas, secretarios y secretarias de Acuerdo y oficinistas de 40 municipios del estado, quienes reforzarán sus conocimientos en beneficio de las personas usuarias de la justicia.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado reafirma su compromiso de impulsar la profesionalización continua, fortaleciendo las capacidades técnicas y operativas de quienes día a día contribuyen a la resolución de conflictos y a la impartición de justicia en los diversos municipios de la entidad chiapaneca.