En trabajo coordinado, aprehenden a presunto violador en Tuxtla Chico: FGE

– El presunto agresor contaba con un mandamiento judicial en el estado de Baja California Sur

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en un trabajo de colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Baja California Sur, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Deonel “N”, como presunto responsable del delito de violación equiparada agravada, cometido en daño de una persona de identidad reservada.

Los elementos de seguridad del estado de Chiapas aprehendieron al presunto agresor en la carretera Tuxtla Chico-Suchiate, toda vez que existe una carpeta de investigación en su contra, por un Juez de Control del Sistema Penal de Los Cabos, por el delito antes mencionado.

El inculpado fue entregado a elementos estatales de investigación del estado de Baja California Sur, para que lo trasladen y lo pongan a disposición del órgano jurisdiccional requirente.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz, con Cero Impunidad.