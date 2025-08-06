jueves, agosto 7, 2025
Hombre fallece en las afueras del hospital IMSS Nueva Frontera

Tapachula, Chiapas, Miércoles 6 de agosto de 2025.- Alrededor de las 3:00 de la tarde, una persona del sexo masculino perdió la vida al llegar a las instalaciones del hospital del IMSS Nueva Frontera, ubicado frente al fraccionamiento Framboyanes, en Tapachula.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue trasladado de urgencia en un vehículo particular, aparentemente en estado grave. Al llegar a la unidad médica, el personal intentó brindarle atención inmediata, sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para acordonar la zona y facilitar el trabajo del personal de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del fallecido ni las causas específicas de su muerte. Las autoridades continúan con las investigaciones. Carlos Montes

