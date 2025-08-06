miércoles, agosto 6, 2025
SSP suma a pobladores de Potinaspak y Albania Baja a “Comités Vecinales de Seguridad del Pueblo” en Tuxtla Gutiérrez

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal a cargo del comisario, Ever Salazar Ruiz, sumaron a las colonias Potinaspak y Albania Baja a los “Comités Vecinales de Seguridad del Pueblo” en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Con el objetivo primordial de fortalecer la organización comunitaria como una herramienta esencial para prevenir conductas antisociales, fomentar la cultura de la denuncia y gestión de servicios comunitarios, personal de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal en coordinación ciudadana instalaron Comités Vecinales de Seguridad del Pueblo en estas demarcaciones de la capital chiapaneca.

Con estas acciones, se busca una mayor coordinación entre gobierno y sociedad en temáticas relacionadas con el proceso de brindar seguridad y vigilancia, la cual busca que se traduzca en una respuesta inmediata y de manera oportuna a las problemáticas que aquejan a este sector de la sociedad en materia de ilícitos.

Estas actividades como parte de los programas de proximidad social complementan los trabajos ya establecidos de vigilancia y prevención del delito en coordinación interinstitucional en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lo que permitirá generar un clima de paz y tranquilidad entre los ciudadanos.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de dotar de herramientas ciudadanas de carácter preventivo en el estado de Chiapas para salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas.

Aprehenden a presuntos responsables de pederastia y violación agravada: FGE
