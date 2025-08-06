Aprehenden a presuntos responsables de pederastia y violación agravada: FGE

– Por hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez y Metapa de Domínguez

Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de Marcony “N” y Cecilio “N”, como presuntos responsables de los delitos de pederastia y violación agravada.

En Tuxtla Gutiérrez, aprehendieron a Marcony “N”, por el presunto delito de pederastia agravada, cometido en perjuicio de dos menores de edad, de identidad reservada, por hechos ocurridos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en noviembre de 2024.

Mientras que en el municipio de Suchiate, ejecutaron el mandamiento judicial en contra de Cecilio “N”, como presunto responsable de los delitos de pederastia y violación agravada, cometidos en agravio de una menor y una mujer de identidad reservada, por hechos en julio de 2021, en el municipio de Metapa de Domínguez.

Los presuntos agresores, quienes son objetivos prioritarios, fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional requirente, quien definirá su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.