miércoles, agosto 6, 2025
spot_img
InicioAl InstanteAprehenden a presuntos responsables de pederastia y violación agravada: FGE
Al Instante

Aprehenden a presuntos responsables de pederastia y violación agravada: FGE

0
2

– Por hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez y Metapa de Domínguez

Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de Marcony “N” y Cecilio “N”, como presuntos responsables de los delitos de pederastia y violación agravada.

En Tuxtla Gutiérrez, aprehendieron a Marcony “N”, por el presunto delito de pederastia agravada, cometido en perjuicio de dos menores de edad, de identidad reservada, por hechos ocurridos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en noviembre de 2024.

Mientras que en el municipio de Suchiate, ejecutaron el mandamiento judicial en contra de Cecilio “N”, como presunto responsable de los delitos de pederastia y violación agravada, cometidos en agravio de una menor y una mujer de identidad reservada, por hechos en julio de 2021, en el municipio de Metapa de Domínguez.

Los presuntos agresores, quienes son objetivos prioritarios, fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional requirente, quien definirá su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

Artículo anterior
Secretario de Seguridad del Pueblo acompaña al gobernador del estado a gira de trabajo en la capital chiapaneca.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Secretario de Seguridad del Pueblo acompaña al gobernador del estado a gira de trabajo en la capital chiapaneca.

Al Instante staff - 0
Secretario de Seguridad del Pueblo acompaña al gobernador del estado a gira de trabajo en la capital chiapaneca. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 06 de julio de...
Leer más

Avanza Caravana por la Costera en Chiapas

Al Instante staff - 0
Tapachula 6 de agosto 2025._ El contingente de la caravana de migrantes paso a las 8:20 horas de la mañana el puesto de control...
Leer más

SSP imparte curso en Delitos Cibernéticos y Ciberseguridad, a servidores del Poder Ejecutivo de Chiapas

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño a través de la Subsecretaría de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV