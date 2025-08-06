Secretario de Seguridad del Pueblo acompaña al gobernador del estado a gira de trabajo en la capital chiapaneca.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 06 de julio de 2025.- Con el fin de fortalecer las acciones de seguridad y protección del pueblo, el secretario de Seguridad del Pueblo, el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañó al gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y al fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, a un recorrido por las instalaciones de la Fiscalía de Investigación de Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.

Durante la visita, las autoridades constataron el funcionamiento operativo y administrativo de esta institución, reafirmando el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad de las infancias y la protección de sus derechos, como parte de las acciones prioritarias en esta Nueva ERA de seguridad.

Asimismo, el secretario de seguridad, participó en la Reunión con la Asociación de Criadores de Razas Puras del Estado, encabezada también por el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar. En este encuentro, refrendó el compromiso de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), de colaborar estrechamente con los diferentes sectores productivos de la entidad, con el objetivo de impulsar estrategias conjuntas que fortalezcan la seguridad, la paz social y el desarrollo económico.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, siguiendo el liderazgo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, se reafirma el esfuerzo institucional por construir un Chiapas más seguro, justo y próspero para todas y todos.