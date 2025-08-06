¿Cómo evitar grandes transferencias para pagar la luz y otros servicios?

Pagar la luz no debería ser como pagar facturas antes del SAT. Pero entre transferencias lentas, aplicaciones que no cargan y plataformas que parecen diseñadas en 2003, a veces el simple hecho de pagar el recibo se convierte en un pequeño problema mensual.

Por suerte, ahora existen opciones para pagar tu CFE en línea sin perder tiempo (ni paciencia). Y lo mejor: puedes hacerlo mientras ves tu serie favorita o tomas el primer café del día. Porque si hay algo que no se debe tomar en ningún momento, es pagar la electricidad.

El eterno drama de las transferencias bancarias

Sí, el banco tiene una aplicación. Sí, dice «Pagar servicios». Pero ahí estás, escribiendo tu número de servicio, confirmándolo tres veces, insertando el token digital, esperando el código por SMS y preguntándote si ha pasado demasiado tiempo. Todo es para pagar la factura de la luz. Esto si el sistema no está en mantenimiento temporal.

Muchos usuarios siguen usando el canal tradicional del banco con regularidad, pero no siempre es la vía más eficiente. Algunos bancos incluso tardan en reflejar el pago, lo que podría ser un problema si se encuentra en la hora límite.

Plataformas de pago rápidas y sin complicaciones

Lo digital no solo vino a quedarse, sino que nos ahorra trámites eternos. Hoy en día, existen plataformas que permiten realizar el pago de la CFE directamente en línea , sin necesidad de hacer transferencias, iniciar sesión en el banco ni recordar el usuario que se creó hace cinco años.

Una de estas plataformas es StoriCard. Aquí no necesitas saber si SPEI es CoDi ni completar cinco pasos de autenticación. Simplemente entra, introduce tu número de servicio, elige el importe y el método de pago, ¡y te lo mostraré!

Ventajas de estas plataformas:

Aceptan tarjetas de crédito, débito y otros métodos digitales.

Te lo aseguro de inmediato.

Puedes pagar desde cualquier dispositivo.

Evite errores comunes de captura o validación.

Aplicaciones de servicios públicos: útiles pero limitadas

La CFE tiene su aplicación oficial. Es funcional: permite consultar recibos anteriores, ver el consumo, realizar pagos y reportar errores. El problema es que no siempre funciona como se espera. A veces no la llevas, otras veces te quedas pensando eternamente, y en el peor de los casos, justo el día que más la necesitas.

Utilizar aplicaciones oficiales puede ser práctico si solo pagas por este servicio, pero si quieres centralizar tus pagos de agua, gas, internet y más, una plataforma más completa podría ser la mejor opción.

¿Prefieres pagar en efectivo?

Todo es digital, y todavía hay quienes prefieren pagar con una factura en persona. Para ellos, existen tiendas de conveniencia, supermercados y farmacias que permiten pagar con recibos. Simplemente tome su número de servicio (o código de barras impreso) y anótelo.

Eso sí, prepárate para la fila, y tal vez para el cajero que tiene que buscar el código de CFE en su sistema mientras tú finges que no te estás desesperando.

Automatizar, el nuevo superpoder financiero

Uno de los grandes beneficios de las plataformas modernas es la posibilidad de programar tus pagos. Configura una fecha fija al mes, cargas tu tarjeta, y cada mes tu recibo se paga solo. Sin recordatorios, sin alarmas, sin sustos por cortes inesperados.

Para quienes odian las sorpresas, esta es la mejor opción. Y si querés ir más allá, algunas plataformas incluso te avisan por correo cuando el recibo está disponible y te confirman en el momento que fue pagado.

También puedes pagar otros servicios desde el mismo lugar

Una ventaja adicional de estas plataformas es que no solo sirven para la CFE. También podés pagar tu recibo de gas, agua, internet, teléfono, e incluso hacer recargas móviles. Todo desde un mismo panel, con tus datos guardados y sin repetir pasos cada vez.

Porque si vamos a digitalizar nuestra vida, que sea completo, ¿no?

En resumen: menos trámites, más clics

El futuro llegó, y con él, la posibilidad de olvidarte de las transferencias largas y los procesos innecesarios. Hoy, hacer tu CFE pago en línea es tan fácil como pedir comida o hacer scroll en redes sociales.

Solo tienes que elegir una plataforma confiable, guardar tus datos y dejar que el proceso fluya. Porque tu energía debería gastarse en vivir, no en pagarla.