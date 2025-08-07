SSP implementa “Protocolo código rojo intermunicipal” en la región Fronteriza Costa de Chiapas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación en coordinación con la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Computo (C5) Escudo Pakal implementó “Protocolo código rojo intermunicipal” para la región Fronteriza Costa de Chiapas.

Programa que busca el fortalecimiento de la coordinación y comunicación entre los municipios de la región Fronteriza Costa de Chiapas y el reforzamiento de la operatividad interinstitucional en materia de seguridad, vigilancia, prevención e inhibición del delito.

Este protocolo se dio a conocer a los representantes de las corporaciones de los tres niveles de gobierno que asistieron a la reunión de trabajo denominada, coordinación sobre incidentes de Alto Impacto – Código Rojo, realizada en las instalaciones del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE) 9-1-1 Tapachula.

Con estas acciones, la SSP reforzó el objetivo de (C5) Escudo Pakal de la coordinación, control y comunicación con las autoridades en pro de la seguridad de la ciudadanía y del estado de Chiapas, como lo ha instruido el Ejecutivo estatal, Eduardo Ramírez Aguilar.

Es de resaltar, que en el municipio de Tapachula se tiene implementado el protocolo Código Rojo, consistente en la coordinación ante la comisión de delitos de alto impacto.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de abonar a la coordinación interinstitucional en el nivel municipal, para el fortalecimiento de los trabajos en materia de seguridad.