La Secretaría de Seguridad del Pueblo desmiente la información difundida sobre el supuesto asesinato de un masculino en Paso Hondo, Frontera Comalapa, Chiapas, y la presunta amenaza de una célula delictiva a los habitantes del pueblo. Hasta el momento no hay registro, ni denuncia que sostengan estos rumores.

1 de 6

Las fuerzas de seguridad han desplegado un operativo de seguridad en la zona para garantizar la tranquilidad y protección de los habitantes.Se continuarán manteniendo patrullajes constantes y se ha establecido un fuerte dispositivo de vigilancia para prevenir cualquier acto de violencia que pueda poner en riesgo la integridad de todas y todos.

La Secretaría de Seguridad del Estado de Chiapas reitera su compromiso de proteger a los ciudadanos y combatir el crimen organizado de manera frontal. Se hace un llamado a la calma a los habitantes, y se les invita a confiar en las autoridades para garantizar su seguridad y bienestar.