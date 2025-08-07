jueves, agosto 7, 2025
Al InstanteRojas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo desmiente la información difundida sobre el supuesto asesinato de un masculino en Paso Hondo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo desmiente la información difundida sobre el supuesto asesinato de un masculino en Paso Hondo, Frontera Comalapa, Chiapas, y la presunta amenaza de una célula delictiva a los habitantes del pueblo. Hasta el momento no hay registro, ni denuncia que sostengan estos rumores.

Las fuerzas de seguridad han desplegado un operativo de seguridad en la zona para garantizar la tranquilidad y protección de los habitantes.
Se continuarán manteniendo patrullajes constantes y se ha establecido un fuerte dispositivo de vigilancia para prevenir cualquier acto de violencia que pueda poner en riesgo la integridad de todas y todos.

La Secretaría de Seguridad del Estado de Chiapas reitera su compromiso de proteger a los ciudadanos y combatir el crimen organizado de manera frontal. Se hace un llamado a la calma a los habitantes, y se les invita a confiar en las autoridades para garantizar su seguridad y bienestar.

