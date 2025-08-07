SSP fortalece acciones de proximidad social y patrullajes preventivos en zonas turísticas de Chiapas

Con el objetivo de garantizar la seguridad de visitantes y locales, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, que dirige el comisario jefe, Guillermo López Murua, en coordinación de la Dirección de la Guardia Estatal de Turismo, llevó a cabo recorridos y patrullajes preventivos en diversas regiones turísticas del estado, así como brindar orientación sobre los servicios que ofrece la SSP.

En el municipio de Comitán de Domínguez, personal operativo realizó patrullajes en CRP y pie tierra en los Lagos de Colón, Lagos de Tziscao y Lagos de Montebello. Durante estas acciones se entregaron trípticos informativos sobre los principales centros turísticos, y se explicó a los visitantes las funciones de la Dirección de la Guardia Estatal de Turismo. Asimismo, se reiteró la disposición del personal para brindar apoyo o auxilio durante su estancia y traslado por carretera, poniendo a disposición el número de Emergencia 9-1-1.

La Delegación de Tuxtla Gutiérrez, desarrolló actividades de proximidad social en el Parque de la Marimba, el malecón de Chiapa de Corzo y el Parque Nacional Cañón del Sumidero, donde se informó a los turistas sobre las labores preventivas de la Secretaría y se les proporcionó orientación sobre los principales destinos turísticos del estado. Los recorridos continuaron pie tierra, con el objetivo de mantener presencia y reforzar la percepción de seguridad.

En el municipio de Tonalá, se llevó a cabo patrullajes y acciones de proximidad en las playas de mayor afluencia turística, como Playa del Sol, Boca del Cielo y Madre Sal, donde se brindó información, reiterando la disponibilidad para atender cualquier situación que requiera atención inmediata.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, bajo la dirección del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, reafirma su compromiso con la seguridad de quienes visitan los principales atractivos turísticos del estado, promoviendo una cultura de prevención, cercanía con la ciudadanía y atención oportuna.