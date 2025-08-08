viernes, agosto 8, 2025
Universidad de Seguridad Pública del Sureste de la SSP fomenta el deporte y la sana convivencia.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 08 de agosto de 2025.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), encabezada por el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste (USEPS), dirigida por el rector maestro, Pablo Filiberto Camacho Aguirre, llevó a cabo un encuentro correspondiente a la Liga de Futbol 7, categoría libre varonil, organizada por la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal de la SSP.

En un ambiente de disciplina, respeto y espíritu deportivo, se enfrentaron equipos integrados por personal del Sector I de San Cristóbal de Las Casas de la SSP y de la USEPS. El representativo universitario obtuvo la victoria con un marcador final de 6-3, demostrando compromiso, compañerismo y entrega en cada jugada.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo reafirma su compromiso de promover la actividad física como una herramienta esencial para el bienestar, la salud integral y la cohesión institucional. Fortaleciendo través del deporte, una seguridad pública con rostro humano, profesional y cercana a la ciudadanía, fomentando valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo.

La SSP y la USEPS reconocen la importancia de impulsar acciones que fortalezcan la convivencia armónica y la unidad entre quienes integran las instituciones de seguridad.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación
