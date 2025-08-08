Universidad de Seguridad Pública del Sureste de la SSP fomenta el deporte y la sana convivencia.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 08 de agosto de 2025.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), encabezada por el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste (USEPS), dirigida por el rector maestro, Pablo Filiberto Camacho Aguirre, llevó a cabo un encuentro correspondiente a la Liga de Futbol 7, categoría libre varonil, organizada por la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal de la SSP.
En un ambiente de disciplina, respeto y espíritu deportivo, se enfrentaron equipos integrados por personal del Sector I de San Cristóbal de Las Casas de la SSP y de la USEPS. El representativo universitario obtuvo la victoria con un marcador final de 6-3, demostrando compromiso, compañerismo y entrega en cada jugada.
La SSP y la USEPS reconocen la importancia de impulsar acciones que fortalezcan la convivencia armónica y la unidad entre quienes integran las instituciones de seguridad.