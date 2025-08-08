viernes, agosto 8, 2025
Recorrido por la calle integral de la 15 Oriente de la Central Norte hasta la 9a Norte. #ElOrbeDron

Universidad de Seguridad Pública del Sureste de la SSP fomenta el deporte y la sana convivencia.

Al Instante staff - 0
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 08 de agosto de 2025.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), encabezada por el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto...
La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación

Al Instante staff - 0
La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación ante el homicidio de dos personas del sexo masculino en el ejido El Sabinalito,...
Conferencia de prensa matutina. Viernes 08 de agosto 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina:#LaMañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados...
EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

