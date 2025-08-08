viernes, agosto 8, 2025
Fuerte accidente en Tapachula deja cuatro lesionados, entre ellos dos menores

Tapachula, Chiapas a Viernes 8 de agosto de 2025.

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes en el cruce de la Central Oriente y la 7ª Norte de Tapachula, dejando como saldo cuatro personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad.

El percance ocurrió alrededor de las 7:20 de la mañana, cuando una camioneta Honda HR-V color plata circulaba de oriente a poniente sobre la Central Oriente y colisionó contra un vehículo Mazda rojo que transitaba de norte a sur por el par vial.

Debido al fuerte impacto, los dos menores que viajaban en la parte trasera del Mazda salieron proyectados y el vehículo terminó volcado en medio de la calle. Uno de los semáforos de la esquina también fue derribado tras el choque.

Antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, personal médico de una clínica particular cercana brindó los primeros auxilios a los lesionados. Minutos más tarde, arribaron paramédicos de Protección Civil y del Grupo SAE, quienes estabilizaron a los heridos y los trasladaron a distintos hospitales para su atención médica.

Elementos de la Policía Municipal y Tránsito del Estado realizaron el acordonamiento del área e iniciaron las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se ha determinado oficialmente cuál de los conductores no respetó la luz del semáforo, aunque testigos señalaron que los dispositivos estaban funcionando correctamente.

Las autoridades continuarán con las diligencias para deslindar responsabilidades. El Orbe / Carlos Montes

