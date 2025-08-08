viernes, agosto 8, 2025
Persona en situación de calle resulta herida tras intentar ingresar a un domicilio en la colonia Indeco.

Tapachula, Chiapas, Viernes 8 de agosto de 2025.

Alrededor de las 8:40 de la mañana, un hombre presuntamente en situación de calle fue encontrado gravemente herido sobre la banqueta de la 11ª Avenida Sur, en la colonia Indeco de Tapachula.

Según testimonios de vecinos, el sujeto habría intentado ingresar a un domicilio particular, lo que presuntamente provocó que fuera agredido con un arma blanca. Minutos más tarde, fue localizado tirado frente a una tortillería, con visibles heridas y en estado de desangramiento.

Tras el reporte ciudadano al número de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y trasladarlo a un hospital. Su estado de salud fue reportado como delicado.

Elementos de la Policía Municipal también se presentaron en el lugar para realizar las primeras indagatorias. Vecinos aseguraron que el hombre había sido visto rondando por la zona desde días atrás.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se procederá legalmente por intento de allanamiento, ni si la agresión será investigada. El orbe/Carlos Montes

Fuerte accidente en Tapachula deja cuatro lesionados, entre ellos dos menores
Universidad de Seguridad Pública del Sureste de la SSP impulsa ponencias especializadas para fortalecer la profesionalización
