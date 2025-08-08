Universidad de Seguridad Pública del Sureste de la SSP impulsa ponencias especializadas para fortalecer la profesionalización

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 08 de agosto de 2025.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), encabezada por el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste (USEPS), dirigida por el maestro Pablo Filiberto Camacho Aguirre, continúa fortaleciendo la profesionalización de su personal mediante acciones formativas orientadas al ejercicio responsable y ético del servicio público.

En este marco, se llevó a cabo la conferencia “Las obligaciones fiscales en México”, impartida por el doctor Jesús Alfonso Ramírez Aguilar, dirigida a personal administrativo, operativo y estudiantes. El objetivo fue brindar conocimientos clave sobre las distintas contribuciones fiscales establecidas en el país, así como las facultades de las autoridades competentes desde una perspectiva de legalidad, responsabilidad profesional y ética ciudadana.



Durante este espacio académico, se reflexionó sobre la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales como servidoras y servidores públicos, así como su papel en la prevención y combate de prácticas ilícitas como la evasión fiscal.

Estos conocimientos permiten a quienes integran las instituciones de seguridad identificar conductas irregulares, actuar conforme a la ley, evitar sanciones y contribuir activamente a la rendición de cuentas, la transparencia institucional y el uso eficiente de los recursos públicos.

Este tipo de actividades contribuyen al fortalecimiento del Estado de Derecho, al fomentar una ciudadanía más informada, comprometida y consciente de sus deberes fiscales, y a una seguridad pública más ética, humana y cercana a la sociedad.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo reafirma su compromiso con la capacitación continua, promoviendo la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.