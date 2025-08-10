domingo, agosto 10, 2025
La Fiscalía General del Estado informa

Respecto a información que circula en redes sociales sobre la retención de dos personas del sexo femenino de identidad resguardada, en el ejido Hidalgo, municipio de Las Margaritas, la Fiscalía General del Estado informa que en un trabajo coordinado entre la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra y la Delegación de Gobierno de la región, se logró la liberación de ambas personas, mismas que ya se encuentran en su domicilio, y se inició la investigación respectiva para deslindar y fincar las responsabilidades que correspondan.

La Fiscalía General del Estado refrenda que no habrá impunidad ante las conductas que vulneren los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

