viernes, agosto 15, 2025
En operativo interinstitucional detienen a tres masculinos con armas de fuego y presuntos narcóticos en Huehuetán.
Al Instante

En operativo interinstitucional detienen a tres masculinos con armas de fuego y presuntos narcóticos en Huehuetán.

0
51

▪︎ Los detenidos manifestaron pertenecer a una célula delictiva.

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Municipal detuvieron a tres masculinos con armas de fuego y presuntos narcoticos en el municipio de Huehuetán.

Como resultado de un amplio despliegue en el municipio de Huehuetán y atendiendo una denuncia ciudadana, sobre el tramo carretero del ejido Chamulapa al ejido Tamarindal, se le marcó el alto a masculinos que viajaban a bordo de un vehículo marca Chevrolet tipo Aveo color café, que en su interior llevaba dos armas de fuego y presuntos narcóticos.


Ante los hallazgos, la fuerza de seguridad logró la detención de Fernando “N” alias «El Gordo», Yordi “N” alias «El Lalo» y Francisco «N» Alias «El Tatuador», presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, a quienes les aseguraron un arma de fuego calibre 9 mm con un cargador y 7 cartuchos útiles, un arma larga AR-15, con un cargador y 10 cartuchos útiles, así como 45 dosis de polvo blanco granulado con las características propias de la droga conocida como cristal y un vehículo marca Chevrolet.

Los detenidos y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica por los posibles delitos de violación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y contra la salud.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias chiapanecas combatiendo de manera frontal a la delincuencia en el territorio estatal.

