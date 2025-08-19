martes, agosto 19, 2025
Motociclistas lesionados tras fuerte choque en la carretera Viva México – Tapachula
Al Instante

Motociclistas lesionados tras fuerte choque en la carretera Viva México – Tapachula

0
20

Tapachula, Chiapas a 19 de agosto de 2025.- Dos jóvenes que viajaban en motocicleta resultaron heridos luego de impactarse contra una camioneta en la carretera costera Viva México – Tapachula, a la altura de una gasolinera con tienda Oxxo.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Ford Ranger roja salió del estacionamiento sin precaución, provocando que la moto se estrellara contra el costado del vehículo. El impacto lanzó a los motociclistas varios metros sobre el pavimento.

Paramédicos de la unidad UR-02 de Grupo SAE auxiliaron a los lesionados:
• José “N”, de 19 años, con posible fractura de fémur y heridas en el brazo.

• Jorge “N”, de 20 años, con probable fractura en el tobillo y lesiones en la rodilla.

Ambos fueron estabilizados y trasladados a un hospital, acompañados de familiares.

Testigos señalaron que el conductor de la camioneta intentó huir tras el percance, pero otros motociclistas lo alcanzaron y obligaron a detenerse. Posteriormente, elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal aseguraron al responsable y lo llevaron de regreso al lugar del accidente.

Las autoridades serán quienes determinen la situación legal del conductor y deslinden responsabilidades. El Orbe/Carlos Montes

