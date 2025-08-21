jueves, agosto 21, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEl Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca informó
Al InstanteRojas

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca informó

0
17

Respecto a la publicación que circula en redes sociales sobre cuatro mujeres que fueron retenidas debido a la problemática referente a unos predios en la localidad El Pozo, municipio de Chamula, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca informó que ya fueron liberadas y trasladadas a la cabecera municipal.

Además, instruyó a la Fiscalía de Justicia Indígena iniciar la investigación contra quien o quienes resulten responsables, y mantener coordinación permanente con las autoridades y el Juez de Paz de dicho municipio, a fin de resguardar la integridad de las cuatro víctimas.

El Fiscal General reiteró su compromiso de velar por los derechos de las mujeres y de no permitir que los usos y costumbres estén por encima de ellos, esclareciendo cada hecho que sea denunciado y garantizando Cero Impunidad.

el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca informó
Artículo anterior
Con autoridad moral y honestidad, Eduardo Ramírez impulsa un gobierno transparente
Artículo siguiente
Voluntariado y Poder Judicial refrendan compromiso con el deporte y la inclusión
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Voluntariado y Poder Judicial refrendan compromiso con el deporte y la inclusión

Al Instante staff - 0
-Voluntariado del Poder Judicial entrega uniformes a equipos de básquetbol sobre ruedas y fútbol. El Voluntariado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, que encabeza...
Leer más

Con autoridad moral y honestidad, Eduardo Ramírez impulsa un gobierno transparente

Al Instante staff - 0
Durante la instalación del Comité de Transparencia para el Pueblo de Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que el único compromiso del gobierno...
Leer más

SSP y FGE detienen a una persona por presunto delito de violencia familiar en Mapastepec

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Agencia de Investigación...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV