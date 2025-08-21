Respecto a la publicación que circula en redes sociales sobre cuatro mujeres que fueron retenidas debido a la problemática referente a unos predios en la localidad El Pozo, municipio de Chamula, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca informó que ya fueron liberadas y trasladadas a la cabecera municipal.

Además, instruyó a la Fiscalía de Justicia Indígena iniciar la investigación contra quien o quienes resulten responsables, y mantener coordinación permanente con las autoridades y el Juez de Paz de dicho municipio, a fin de resguardar la integridad de las cuatro víctimas.

El Fiscal General reiteró su compromiso de velar por los derechos de las mujeres y de no permitir que los usos y costumbres estén por encima de ellos, esclareciendo cada hecho que sea denunciado y garantizando Cero Impunidad.