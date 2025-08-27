Dicta Poder Judicial sentencia condenatoria por el delito de Violación Agravada

– 21 años de prisión a Epifanio y/o Epifenio «N» por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en Puerto Madero, Chiapas.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a una persona del sexo masculino por el delito de Violación Agravada, cometido en contra de un adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Altamirano, Chiapas, y luego del desahogo de pruebas realizado por el órgano técnico de investigación y acusación durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Por lo que el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ocosingo resolvió imponer a Epifanio y/o Epifenio «N» una pena de 21 años de prisión, además del pago de la reparación del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso por una justicia más humanista, donde se salvaguarden los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y no se dé cabida a la impunidad en los delitos que atenten contra su desarrollo integral.