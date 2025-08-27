jueves, agosto 28, 2025
spot_img
InicioAl InstanteDicta Poder Judicial sentencia condenatoria por el delito de Violación Agravada
Al InstanteRojas

Dicta Poder Judicial sentencia condenatoria por el delito de Violación Agravada

0
22

– 21 años de prisión a Epifanio y/o Epifenio «N» por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en Puerto Madero, Chiapas.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a una persona del sexo masculino por el delito de Violación Agravada, cometido en contra de un adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Altamirano, Chiapas, y luego del desahogo de pruebas realizado por el órgano técnico de investigación y acusación durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Por lo que el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ocosingo resolvió imponer a Epifanio y/o Epifenio «N» una pena de 21 años de prisión, además del pago de la reparación del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso por una justicia más humanista, donde se salvaguarden los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y no se dé cabida a la impunidad en los delitos que atenten contra su desarrollo integral.

Dicta Poder Judicial sentencia condenatoria por el delito de Violación Agravada
Artículo anterior
Labor policial ha sido fundamental para consolidar la paz de Chiapas: Eduardo Ramírez
Artículo siguiente
Colonos de Viva México agradecen el alumbrado público a Yamil Melgar
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Motociclista muere atropellado en la carretera a Puerto Madero.

Al Instante staff - 0
*conductor de un Jetta rojo fue detenido Tapachula, Chiapas a 27 de agosto de 2025. — Una tragedia vial se registró a las 5:20 de...
Leer más

Colonos de Viva México agradecen el alumbrado público a Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
Habitantes de Viva México expresaron su agradecimiento al presidente municipal, Yamil Melgar, por la construcción del sistema de alumbrado público solar ubicado sobre la...
Leer más

Labor policial ha sido fundamental para consolidar la paz de Chiapas: Eduardo Ramírez

Al Instante staff - 0
Durante la entrega del Certificado Único Policial (CUP) a elementos de las policías municipales de Berriozábal, Tonalá, Tila y Ocosingo, así como de la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV