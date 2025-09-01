“Vamos bien y vamos a ir mejor”, destacó la Presidenta de México, #ClaudiaSheinbaum, durante su #Pr1merInforme

“Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria vale la pena dar cada hora, cada minuto de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación, por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mi.

“México es un país grandioso con un pueblo maravilloso y hoy que inicia el mes de la patria, cuando conmemoramos con orgullo nuestra independencia decimos con fuerza y alegría: Somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario, somos grandeza cultural y somos siempre y por siempre servidores del pueblo y de la patria. ¡Que viva la grandeza de México!”, puntualizó