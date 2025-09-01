En operativo de seguridad detienen a masculino en posesión de narcóticos en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con presuntos narcóticos en el municipio de Tapachula.

Derivado de la implementación de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia Palmeiras, guardias estatales detuvieron a Carlos “N”, quien conducía una motocicleta color negro.

Al masculino le aseguraron 10 bolsitas conteniendo hierba verde y seca con las características de la marihuana, 16 dosis con las características de la droga conocida como piedra, un cargador de calibre 9 mililitros, una billetera, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Por estos hechos fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica por el posible delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos en el estado, para evitar la comisión de ilícitos que pongan en riesgo a la ciudadanía.