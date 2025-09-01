En operativo de seguridad detienen a masculino en posesión de narcóticos en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con presuntos narcóticos en el municipio de Tapachula.
Derivado de la implementación de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia Palmeiras, guardias estatales detuvieron a Carlos “N”, quien conducía una motocicleta color negro.
Al masculino le aseguraron 10 bolsitas conteniendo hierba verde y seca con las características de la marihuana, 16 dosis con las características de la droga conocida como piedra, un cargador de calibre 9 mililitros, una billetera, un teléfono celular y dinero en efectivo.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos en el estado, para evitar la comisión de ilícitos que pongan en riesgo a la ciudadanía.