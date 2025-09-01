lunes, septiembre 1, 2025
spot_img
InicioAl InstanteDesalojan a Estudiantes de Facultad de Medicina de la Unach por Amenaza...
Al InstanteRojas

Desalojan a Estudiantes de Facultad de Medicina de la Unach por Amenaza de Bomba en #Tapachula

0
64

Tapachula 1 septiembre 2025._ Desalojan a estudiantes de medicina de la UNACH campus IV en Tapachula por amenaza de un artefacto explosivo.

En estos momentos el escuadrón anti bombas de la Marina armada de México realiza una inspección en las instalaciones de la facultad de medicina de la UNACH en Tapachula, luego de un reporte-amenaza de una bomba en el interior del plantel universitario.

Los alumnos han sido desalojados, se sabe que en primera instancia el reporte indicaba que el artefacto estaba en el interior de un vehículo, sin embargo, todo parece indicar que el artefacto estaría en el interior de las aulas donde se lleva a cabo en estos momentos la revisión. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Desalojan a Estudiantes de Facultad de Medicina de la Unach por Amenaza de Bomba en #Tapachula
Artículo anterior
En operativo de seguridad detienen a masculino en posesión de narcóticos en Tapachula
Artículo siguiente
Homicidio Abogado Vila
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Homicidio Abogado Vila

Al Instante staff - 0
Homicidio Abogado Vila Gumaro “N” Lorenzo “N” Alejandro “N” Bryan “N”
Leer más

En operativo de seguridad detienen a masculino en posesión de narcóticos en Tapachula

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Fiscalía General del...
Leer más

“Vamos bien y vamos a ir mejor”, destacó la Presidenta de México, #ClaudiaSheinbaum, durante su #Pr1merInforme

Al Instante staff - 0
“Vamos bien y vamos a ir mejor”, destacó la Presidenta de México, #ClaudiaSheinbaum, durante su #Pr1merInforme “Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Por...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV