Desalojan a Estudiantes de Facultad de Medicina de la Unach por Amenaza de Bomba en #Tapachula

Tapachula 1 septiembre 2025._ Desalojan a estudiantes de medicina de la UNACH campus IV en Tapachula por amenaza de un artefacto explosivo.

En estos momentos el escuadrón anti bombas de la Marina armada de México realiza una inspección en las instalaciones de la facultad de medicina de la UNACH en Tapachula, luego de un reporte-amenaza de una bomba en el interior del plantel universitario.

Los alumnos han sido desalojados, se sabe que en primera instancia el reporte indicaba que el artefacto estaba en el interior de un vehículo, sin embargo, todo parece indicar que el artefacto estaría en el interior de las aulas donde se lleva a cabo en estos momentos la revisión. EL ORBE/ Mesa de Redacción.