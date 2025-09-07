domingo, septiembre 7, 2025
En operativo de seguridad detienen a masculino por portación de arma de fuego y violencia familiar en Frontera Hidalgo

En operativo de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a un masculino por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y violencia familiar en el municipio de Frontera Hidalgo.

La detención se llevó a cabo en un rancho ubicado en el tramo carretero entre los ejidos Ignacio
Zaragoza y Francisco I. Madero, después de que las autoridades recibieran un reporte al C5 Escudo Pakal por presunta violencia familiar.

Cabe mencionar, que los familiares manifestaron que se derivó de agresiones verbales y disparos al aire por parte de Misael “N”, a quien se le aseguró un arma de fuego tipo escuadra calibre .45 mm, con un cargador y cinco cartuchos útiles, así como dos casquillos percutidos.

Ante estos hechos, Misael “N” fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de atender de manera inmediata las situaciones que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía, con el objetivo de salvaguardar a todas y todos.

