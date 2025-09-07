SSP sostiene reunión de trabajo para seguir robusteciendo el C5 Escudo Pakal

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 07 de septiembre de 2025.- Con el firme compromiso de garantizar la seguridad y bienestar de las y los chiapanecos, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo y el Coordinador General de Administración y Finanzas, Hugo Alejandro Zúñiga Román, sostuvieron una reunión de trabajo para continuar con el fortalecimiento del C5 Escudo Pakal.

Durante la reunión se habló sobre los objetivos principales como; ampliar la cobertura, mejorar la capacidad operativa y optimizar la respuesta ante situaciones de emergencia en todo el territorio estatal, contemplando la expansión de los sistemas de videovigilancia de la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Computo (C5) Escudo Pakal y sus Centros, mediante el incremento de sitios de monitoreo, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física y tecnológica existente.

Realizando una dotación de herramientas tecnológicas a las fuerzas en campo, como la instalación de más cámaras urbanas en puntos estratégicos, la implementación de nuevos arcos carreteros para monitoreo vehicular, el fortalecimiento de la red de comunicaciones y la actualización de la plataforma inteligente del C5.

Logrando con estas herramientas la reducción de tiempos de respuesta y protección de la ciudadanía, permitiendo a la población reportar incidentes y solicitar auxilio de forma directa y oportuna. Reforzando así la cobertura regional y fortaleciendo los mecanismos de seguridad pública en zonas urbanas y rurales.

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, afirmó que esta coordinación, responde al compromiso del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de continuar con los mecanismos de control y vigilancia, garantizando así mayor eficiencia en los procedimientos y una respuesta más ágil en materia de seguridad pública.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, bajo la dirección de esta Nueva ERA, prioriza la seguridad de la población a través del uso de tecnología de punta, reafirmando la voluntad institucional de salvar vidas, prevenir el delito y garantizar la paz social en Chiapas