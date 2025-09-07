En operativo de seguridad en Tapachula detienen a masculino en posesión de arma de fuego y presuntos narcóticos

Como parte de la acciones preventivas y disuasivas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por los probables delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de armas de fuego y explosivos en el municipio de Tapachula.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, en la colonia Los Ángeles, se logró la detención de Jorge “N” alias «El Pikachú», quien conducía una motocicleta marca Honda tipo Navi color negra con placas de circulación de Guatemala.

Al masculino se le aseguró un arma de fuego corta, 2 cargadores con capacidad de 18 cartuchos, 23 cartuchos útiles calibres .308 y 9 milímetros, así también , 26 dosis de al parecer la droga conocida como cristal.

Por estos hechos fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar en el combate a ilícitos que alteren la salud y el orden público en todo el territorio chiapaneco.