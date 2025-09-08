lunes, septiembre 8, 2025
En operativo de seguridad detienen a masculino en posesión de narcóticos en Tuxtla Chico

En operativo de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Fronteriza y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por el probable delito contra la salud, en el municipio de Tuxtla Chico.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, guardias estatales detuvieron a Jorge “N” alias «La Colocha», a quien le aseguraron entre sus pertenencias 14 dosis con las características de la droga conocida como cristal.

Por estos hechos fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias interinstitucionales para brindar seguridad y vigilancia en el territorio chiapaneco.

