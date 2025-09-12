Gracias al grupo Music Travel Love por elegir Chiapas para grabar su video musical y dar a conocer nuestras maravillas ante el mundo. Este video es de la canción «One Call Away» y fue grabado en la zona arqueológica de Palenque.
¡Disfrútenlo!
¡Chiapas, extraordinario por naturaleza!
Gracias al grupo Music Travel Love por elegir Chiapas para grabar su video musical y dar a conocer nuestras maravillas ante el mundo. Este video es de la canción «One Call Away» y fue grabado en la zona arqueológica de Palenque.
