viernes, septiembre 12, 2025
¡Chiapas, extraordinario por naturaleza!

Gracias al grupo Music Travel Love por elegir Chiapas para grabar su video musical y dar a conocer nuestras maravillas ante el mundo. Este video es de la canción «One Call Away» y fue grabado en la zona arqueológica de Palenque.
¡Disfrútenlo!

Afectados por Lluvias Reciben Ayuda Humanitaria en Tapachula; Cabildo Aprueba Plan Emergente Para Recolección de Basura
