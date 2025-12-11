jueves, diciembre 11, 2025
spot_img
InicioPortadaAsiste Yamil Melgar a Encuentro de Seguridad Encabezado por el Secretario...
Portada

Asiste Yamil Melgar a Encuentro de Seguridad Encabezado por el Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch

0
13

Destacaron la Coordinación, Comunicación y Confianza Entre los Tres Órdenes de Gobierno
——-
Se Busca Mejorar los Modelos de Policía y Justicia Cívica, Incluidos en Plan de Trabajo 2025 – 2030
——
En la Reunión se Revisaron Criterios que Guían a las Policías Municipales

*GRACIAS A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD, SE HA LOGRADO RECUPERAR LA CONFIANZA CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES Y DEPENCENCIAS POLICIACAS.

Tapachula, Chiapas – 10 de diciembre de 2025. El presidente municipal Yamil Melgar asistió al encuentro de seguridad encabezado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch. Este evento se suma a las estrategias de seguridad que ha implementado el gobernador Eduardo Ramírez, las cuales han permitido que Tapachula pase de ser el primer lugar en percepción de inseguridad al lugar número 15, generando así mayor confianza en la sociedad.

“Me dio mucho gusto saludar hoy en la primera Asamblea Ordinaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal 2025 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La coordinación, comunicación y confianza entre los tres órdenes de gobierno suma al proyecto que nuestro gobernador, Eduardo Ramírez, ha instaurado en Chiapas para lograr la paz y la seguridad. Tapachula se fortalece en materia de seguridad pública”, destacó el alcalde Melgar.
Durante la reunión, el alcalde enfatizó la importancia de la colaboración entre las diferentes instancias de gobierno para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. En este encuentro también participó la presidenta de San Cristóbal de las Casas, Fabiola Ricci, quien reafirmó el compromiso de las autoridades municipales en la implementación de medidas efectivas para combatir la delincuencia.
El evento abordó acciones concretas enfocadas en el fortalecimiento de la seguridad pública, destacando la implementación del Plan de Trabajo 2025 – 2030 para mejorar los modelos de policía y justicia cívica, así como la aprobación de los nuevos estatutos de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. Boletín Oficial

Asiste Yamil Melgar a Encuentro de Seguridad Encabezado por el Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch
Artículo anterior
Harfuch Preside Conferencia de Seguridad Pública Municipal
Artículo siguiente
Motociclista pierde extremidad
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Motociclista pierde extremidad

Al Instante staff - 0
* Tras quedar bajo un camión de volteo en el Libramiento Sur Oriente de Tapachula. Tapachula, Chiapas a Jueves 11 de diciembre 2025.- Alrededor...
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Jueves 11 de diciembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Cruz Roja Tapachula reconoce a patrocinadores y destaca su labor durante todo el año

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas - A las 5:00 de la tarde de este miércoles, la Cruz Roja Mexicana Delegación Tapachula realizó su reunión mensual, donde además...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV