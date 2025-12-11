Motociclista pierde extremidad

* Tras quedar bajo un camión de volteo en el Libramiento Sur Oriente de Tapachula.

Tapachula, Chiapas a Jueves 11 de diciembre 2025.- Alrededor de las 8:30 de la mañana, se registró un fuerte accidente vehicular en el tramo carretero del Libramiento Sur Oriente, a la altura de un conocido motel y restaurante.

De acuerdo con las primeras versiones, dos vehículos transitaban de poniente a oriente cuando un camión pesado de volteo color naranja intentó incorporarse al callejón que conduce hacia la colonia Doctores, ubicado del lado izquierdo de la vía. En ese momento, un motociclista que circulaba en el mismo sentido intentó rebasar al camión, sin percatarse de la maniobra de incorporación.

El conductor de la motocicleta intentó frenar, pero debido a la velocidad y a las condiciones del pavimento, perdió el control y la unidad derrapó, quedando el motociclista bajo las llantas del camión, lo que provocó la amputación instantánea de una de sus extremidades inferiores.

Testigos que se encontraban en la zona, donde actualmente se realizan trabajos de reencarpetamiento del Libramiento Sur, solicitaron de inmediato apoyo al 911. Debido a estas obras, el área presenta presencia de maquinaria, trabajadores y residuos como grava, arena y polvo, lo que reduce la adherencia de los neumáticos y aumenta el riesgo de derrapes.

Al lugar arribaron rápidamente elementos de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y lo trasladaron al hospital más cercano debido a la gravedad de sus heridas.

Asimismo, policías municipales detuvieron al chofer del camión para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

Minutos después llegaron policías viales y estatales de tránsito, quienes iniciaron las diligencias para determinar responsabilidades. Se informó que no existen cámaras de vigilancia en la zona, por lo que el dictamen final dependerá de los peritajes.

Vecinos y automovilistas han reportado múltiples accidentes en este mismo tramo durante las últimas semanas, atribuidos a las condiciones del pavimento mientras continúan las obras de reencarpetamiento, que presentan un avance estimado del 50 al 70 por ciento.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reducir la velocidad al circular por esta vía y extremar precauciones mientras concluyen los trabajos.

El Orbe/Carlos Montes