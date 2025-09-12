Yamil Melgar impulsa el rescate de espacios deportivos

Al inaugurar la rehabilitación del Centro de Convivencias Municipal, el presidente municipal Yamil Melgar destacó que su administración impulsa el rescate de espacios deportivos que promuevan la igualdad y la convivencia armónica de las familias tapachultecas, fortaleciendo la integración y generando entornos dignos para el desarrollo de las nuevas generaciones.

Junto a la presidenta honorifica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, el alcalde subrayó que con estas acciones “se escribe una nueva historia deportiva”, al señalar que por primera vez en el sureste del país se realizarán encuentros oficiales de la Liga Nacional de México, con la participación de los Cazadores de Tapachula, un equipo que ha demostrado que el sur del país puede competir con excelencia, disciplina y pasión.

“Además, en sintonía con las políticas públicas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, la rehabilitación del Centro de Convivencias fomenta en las nuevas generaciones la práctica deportiva y la sana convivencia”, subrayó.

Yamil Melgar dijo que con la modernización de dicho espacio, único en su tipo en el sureste de México, se fomenta la disciplina, la cooperación y la integración familiar, además de promover la igualdad, el respeto y la inclusión, pilares fundamentales de una sociedad más justa y participativa.

Finalmente, el secretario de Obras Públicas, William Penagos Caballero, informó que en el Centro de Convivencias Municipal se realizó la rehabilitación de la fachada, construcción de gradas a base de acero estructural, instalación de 600 metros cuadrados de duela de maple, rehabilitación integral de baños y vestidores, colocación de 2 marcadores y 2 segunderos profesionales, 24 luminarias de 100 watts, 10 extractores de aire y 4 rampas de acceso para personas con discapacidad, además de trabajos de pintura general e impermeabilización de la techumbre.

Al evento asistió el presidente municipal de Cacahoatán, Víctor Pérez Saldaña; la secretaria de Juventud y Deporte, Brenda Contreras Edelmann; el presidente de Cazadores de Tapachula, Juan Enrique Serra Macotela; además de los regidores Janeth Leticia Luengo Sánchez, Adriana Blas Solís, Camila Morales Asencio, Bertha Moreno Espinosa, Edi Alberto García Juárez, Rosa Cortés Rueda, entre otros servidores públicos e invitados.