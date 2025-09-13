sábado, septiembre 13, 2025
En operativo de seguridad en Huehuetán detienen a fémina en posesión de narcóticos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a una fémina en posesión de narcóticos en el municipio de Huehuetán.

En acciones preventivas y disuasivas, con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, establecidas en el barrio Guadalupe, guardias estatales aplicaron control preventivo de detención a María “N” alias «La Mili» de nacionalidad guatemalteca, por el probable delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

A la detenida se le aseguraron 13 bolsitas de nylon con hierba verde y seca con las características de la marihuana, 34 dosis de sustancia granulosa con las características propias de la droga conocida como cristal, 7 dosis de al parecer cocaína y 14 dosis de al parecer piedra.

Por estos hechos fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica por los delitos que resulten.

Cabe destacar que la persona detenida manifestó ser integrante de una célula delictiva.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar con las estrategias de prevención, combate e inhibición de los delitos que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía chiapaneca.

