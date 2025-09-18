jueves, septiembre 18, 2025
En operativo interinstitucional detienen a masculino con arma de fuego y presuntos narcóticos en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por los probables delitos contra la salud en su modalidad simple y homicidio en grado de tentativa, en el municipio de Tapachula.

En recorridos preventivos y disuasivos en la colonia Nuevo Mundo I, de la Perla del Soconusco, agentes de la fuerza interinstitucional aplicaron control preventivo de detención a Saúl “N”, a quien le aseguraron un arma de fuego tipo escuadra calibre .380 milímetros, un cargador metálico, 8 cartuchos útiles calibre .380 y un vehículo marca Lincoln de color negro, así como 9 dosis de la droga conocida como cristal.


La acción de los elementos, en respuesta a una denuncia ciudadana, que sindicaba al detenido como el presunto responsable de realizar disparos de arma de fuego en contra de un domicilio en la ciudad de Tapachula.

Por estos hechos fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar trabajando en operativos interinstitucionales para la prevención, combate e inhibición de los delitos que pongan en riesgo la integridad física y patrimonial de la ciudadanía, en el estado de Chiapas.

